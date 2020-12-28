Главу Конституционного суда Украины заподозрили в подкупе свидетеля

Глава Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий может быть причастен к подкупу свидетеля и принуждению его к даче ложных показаний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на офис генпрокурора страны.

Отмечается, что 28 декабря ведомство вызвало судью для вручения ему подозрения в уголовном деле и проведения процессуальных действий. Тупицкий в прокуратуру не явился, сославшись на семейные обстоятельства. После этого соответствующее уведомление ему направили по почте.

Кроме того, Генпрокуратура уже прислала президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство «об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца». Уголовное дело ведется по статьям «Принуждение к отказу от дачи показаний» и «Заведомо ложное показание» Уголовного кодекса Украины. Его подробности пока неизвестны.

25 декабря Зеленский заявил о намерении переформатировать КС Украины из-за множества коррупционных скандалов. Глава государства назвал орган «предприятием государственно-частного партнерства», отметив, что он превратился в место для обслуживания интересов бизнеса и политиков. Реформу суда Зеленский предложил начать со смещения Тупицкого со своего поста.

Ранее Конституционный суд заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий. В Европейском союзе выразили обеспокоенность решением, оно может стать основанием для приостановления безвизового режима с Украиной. Вскоре после этого Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать его не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей.