Совет Европы порекомендовал Украине способ выйти из конституционного кризиса

Венецианская комиссия Совета Европы порекомендовала Украине способ выйти из конституционного кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению комиссии, решение Конституционного суда Украины об отмене статьи Уголовного кодекса страны, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, не имеет под собой «четкой аргументации» и может быть запятнано процедурными ошибками. Консультативный орган посоветовал восстановить уголовную ответственность за представление заведомо ложного заявления о доходах чиновников.

Комиссия также подчеркнула, что полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в вопросе деклараций должностных лиц должны быть полностью восстановлены.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о трех шагах, которые власть планирует сделать, чтобы выйти из конституционного кризиса в стране. Его план также предполагал прежде всего восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление чиновниками деклараций или предоставление ложных сведений.

27 октября Конституционный суд Украины заблокировал электронное декларирование доходов чиновников, а также лишил ключевых полномочий НАПК. Отдельным решением судья признал незаконным указ о назначении директора НАБУ Артема Сытника и назвал неконституционным ряд положений законодательства, касающихся деятельности органа. Президент Владимир Зеленский не признал эти решения, и на Украине начался конституционный кризис.