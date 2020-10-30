Конституционный суд Украины заподозрил Зеленского в госперевороте

Председатель Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий заявил, что усматривает в законопроекте президента Владимира Зеленского, предусматривающего лишение действующих судей КС полномочий, признаки государственного переворота. Об этом пишет издание Liga.net.

«Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, 4288, у которого есть признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю», — сказал он.

Тупицкий высказал удивление заявлением Зеленского на прошедшем 29 октября заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о том, что неизвестно, чего ждать от КС завтра. «А должно быть известно? Наверное, есть желание создать новый Конституционный суд, который будет сообщать? Будут ли эти решения конституционными? Тяжело сказать», — отметил судья.

По его мнению, цель Зеленского — создать послушный «кнопочный» суд. Тупицкий обвинил окружение президента в попытках сделать КС зависимым.

Ранее 30 октября сообщалось, что возле здания Конституционного суда в Киеве собрались несколько сотен человек. Протестующие забросали здание суда дымовыми шашками, петардами и шинами. Акцию под лозунгом «Отправим судей-предателей в Ростов!» проводит ряд общественных организаций.

27 октября Конституционный суд заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий. В Европейском союзе выразили обеспокоенность данным решением, оно может стать основанием для приостановления безвизового режима.

Вскоре после опубликования решения Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать его не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей. На этом фоне Государственное бюро расследований вызвало Тупицкого на допрос по подозрению в причастности к деятельности преступной организации.