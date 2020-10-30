Здание Конституционного суда Украины забросали дымовыми шашками и шинами

Возле здания Конституционного суда (КС) Украины в Киеве собрались несколько сотен человек. Протестующие забросали здание суда дымовыми шашками, петардами и шинами. Об этом сообщает «Обозреватель».

Собравшиеся кричат «Ганьба!» («Позор!»). На месте находится большое количество силовиков, к зданию стянута спецтехника. Столкновений между сотрудниками Национальной полиции Украины и протестующими пока не произошло.

Акцию под лозунгом «Отправим судей-предателей в Ростов!» проводит «Автомайдан», «Движение сопротивления капитуляции», «Центр противодействия коррупции», Transparency International Ukraine и другие общественные организации. Их представители заявили, что решение КС ставит под угрозу отношения Украины с ЕС.

27 октября Конституционный суд Украины заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий. В Европейском союзе выразили обеспокоенность данным решением, оно может стать основанием для приостановления безвизового режима.

Вскоре после опубликования решения президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать его не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей. На этом фоне Государственное бюро расследований вызвало председателя КС Александра Тупицкого на допрос по подозрению в причастности к деятельности преступной организации.