Премьер Австралии помечтал о сексе с мировой звездой и пожалел об этом

Премьеру Австралии пришлось извиниться за шутку о желании «переспать» с Кайли Миноуг

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе извинился за публичное размышление о ночи в постеле с популярной певицей Кайли Миноуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Скандал прогремел из-за случая в комедийном подкасте Bush Deep, в рамках которого ведущая предложила политику сыграть в игру, где нужно выбрать, с кем из знаменитостей он хочет переспать, жениться и сходить на свидание. На выбор ему были представлены кандидатуры Кайли Миноуг, Николь Кидман и Ронды Берчмор.

Сначала премьер попытался уйти от ответа, сказав, что сам недавно вступил в брачный союз. Однако реплика о том, что Альбанезе женился всего полгода назад не удовлетворила ведущую, поэтому она продолжила задавать настойчивые вопросы. Политик все же ответил, что выбрал бы Миноуг «по всем трем пунктам».

После программы канцелярия главы правительства Австралии вышла с заявлением, в котором он принес свои извинения за эти комментарии. Из-за них на премьера на него обрушился шквал критики в австралийских медиа и социальных сетях, поэтому порассуждавшему о сексе с артисткой премьеру пришлось публично оправдаться за поступок.

Ранее австралийская певица Кайли Миноуг рассказала, что во второй раз столкнулась с раком груди. Как призналась сама 57-летняя певица, она старалась держать информацию о своем здоровье в секрете от поклонников.