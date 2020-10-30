ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос главу Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого по подозрению в причастности к деятельности преступной организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тупицкого допросят 2 ноября. Отмечается, что следственным путем будет проверено его участие в преступной организации, «совершенные в ее составе преступления, а также принятие мер к сокрытию преступлений».

В настоящее время изучается влияние преступной организации на деятельность судов, вынесение неправосудных решений для незаконного отчуждения имущественных активов.

Александр Тупицкий с мая 2013 года занимает должность судьи Конституционного суда Украины. 17 сентября 2019 года занял пост председателя КСУ.