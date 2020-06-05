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Карантинные меры украинского правительства проверят на соответствие Конституции

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Фото: РИА Новости

Карантинные меры, введенные украинским правительством в связи с пандемией коронавируса, проверят на соответствие Конституции страны. Соответствующая информация опубликована на сайте Конституционного суда Украины (КСУ).

Представление об этом подано в КСУ по инициативе Верховного суда. Верховный суд требует проверить на конституционность законы об установлении карантина, введении режима самоизоляции и порядок введения и снятия противоэпидемических мер, так как они предусматривают ограничение прав и свобод граждан.

В данный момент представление находится на рассмотрении суда.

12 марта правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля в стране ужесточили карантинные меры, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Граждан обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая ограничительные меры были ослаблены. В стране начали работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. 1 июня начался очередной этап ослабления карантина.

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