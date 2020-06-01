Украина перешла к новому этапу смягчения карантина

Украина с 1 июня перешла к новому этапу смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

«На протяжении последних двух недель мы наблюдаем примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране», — пояснил Шмыгаль.

По его словам, эпидемическая ситуация в большинстве регионов позволяет открыть фитнес-центры и учебные заведения, а также возобновить автомобильное сообщение между областями и железнодорожные перевозки.

Решение о снятии тех или иных ограничений в регионах будут принимать специальные комиссии.

По последним данным, на Украине зарегистрированы 24 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 718 летальных. Выздоровели 9690 пациентов. За сутки выявлены 340 новых случаев заражения.

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