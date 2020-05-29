На Украине назвали условие открытия границ для иностранцев

Правительство Украины готовится снять запрет на въезд иностранных граждан. Об этом сообщает «Европейская правда».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страна начинает открывать пограничные пункты в том числе и для иностранцев. В качестве условия въезда на Украину он назвал соблюдение 14-тидневного карантина.

Министр отметил, что таким образом въезд не будет бесконтрольным, однако новые правила «позволят восстановить» движение через границу.

Ранее стало известно, что Чернобыльскую зону отчуждения снова откроют для посещения туристами в ходе ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. На территории зоны отчуждения разрешено проводить различные массовые мероприятия, но с учетом запретов, определенных постановлением правительства. Посетителям будут измерять температуру.

Украина закрыла границу и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 28 марта. 20 мая, правительство Украины продлило действие карантина до 22 июня. Однако он будет адаптивным — в каждом регионе станут действовать разные ограничительные меры в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.

По последним данным, на Украине зафиксировано 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 679 летальных. Выздоровели 8934 пациента.

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