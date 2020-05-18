Украинцев пообещали не держать взаперти

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при открытии границы страна будет координировать свои действия с европейскими партнерами, а также учитывать ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

«Мы абсолютно либерально настроены в этом плане, но будем учитывать два фактора: первое — как открываются партнеры, и второе — реальную ситуацию с пандемией на территории Украины. Но никто украинцев держать взаперти не собирается, и идей таких нет», — пообещал Кулеба.

Он добавил, что власти не обсуждают идею введения «паспорта здоровья» для туристов и тех, кто пересекает границу.

«На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованные. Из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, по возвращении домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест», — сказал Кулеба.

Дипломат предположил, что «все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненного жизни в условиях пандемии коронавируса».

Украина закрыла границу и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 28 марта. По последним данным, в стране инфекцией заразился 18 291 человек, 514 пациентов умерли.

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