МИД оценил идею запретить россиянам выезд за границу

Глава МИД России Сергей Лавров оценил идею запретить гражданам выезд за границу после пандемии коронавируса, отметив, что не видит оснований для рассмотрения такого вопроса. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК, опубликованном на YouTube-канале издания.

«Я не вижу причины для постановки вопроса таким образом», — сказал дипломат.

Лавров добавил, что любые поездки россиян являются не привилегией, а их конституционным правом, и даже путешествие по своей стране является «серьезным делом».

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«Я люблю, например, экстремальный отдых, сплавы по горным рекам, поездки на озеро Байкал или на Дальний Восток, на Камчатку. Это все требует очень серьезной подготовки — и это в своей стране. За границей, даже если ты едешь не в экстремальное путешествие, а на обычный курорт, тоже могут возникнуть различные ситуации» — отметил министр.

В качестве примера он привел цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году, когда «12-метровые волны смывали с лица земли гостиницы и поселки», и была проведена сложная операция по эвакуации россиян из Таиланда чартерными рейсами. Но это, подчеркнул глава МИД, была одна страна и конкретная группа людей, а когда то же самое пришлось делать по всему миру, это была уже «совсем другая история».

«При подготовке поездки за границу каждый человек должен принимать решение самостоятельно. Наверное, следует посоветовать людям страховаться, когда они приобретают туры в турагентствах. (...) Я думаю, туристическая индустрия сделает свои выводы по итогам ситуации, мы будем готовы в этой работе участвовать», — резюмировал Лавров.

В том же интервью министр исключил возможность передвигаться по миру с прежней свободой после пандемии коронавируса, отметив, что восстановление международных связей займет длительное время. Также он заверил, что в России не планируется введение выездных виз для того, чтобы контролировать передвижение граждан за границей.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 марта. Право пересекать границу имеют военные, гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом, экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.

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