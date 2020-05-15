В России исключили прежнюю свободу передвижения в мире из-за коронавируса

В России исключили возможность передвигаться по миру с той же свободой, что и прежде, после пандемии коронавируса. Такое заявление озвучил глава МИД России Сергей Лавров в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

«Восстановление полного функционирования мировых связей, будь то хозяйственные, культурные, просто человеческие контакты, займет длительный период», — отметил министр.

Лавров также добавил, что даже когда мир восстановится, абсолютной свободы общения все равно не будет. По его словам, в этом мнении сходятся все эксперты.

Ранее 15 мая, в том же интервью Сергей Лавров заверил, что в России не планируется введение выездных виз для того, чтобы контролировать передвижение российских граждан за границей. «Я не знаю, кто об этом (о введении таких разрешительных документов — прим. «Ленты.ру») говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то, наверное, это их право», — оценил идею министр.

12 мая член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко уточнила, что поездки за границу, а также передвижения между регионами России будут возможны только при условии отсутствия риска распространения коронавирусной инфекции.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 марта. Право пересекать границу имеют военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом, и экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.

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