МИД оценил идею контролировать передвижение россиян за границей

В России не планируется введение выездных виз для того, чтобы контролировать передвижение российских граждан за границей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

«Я не знаю, кто об этом (о введении таких разрешительных документов — прим. «Ленты.ру») говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то, наверное, это их право», — оценил идею министр.

Лавров также подчеркнул, что в настоящее время никакой необходимости в подобных мерах нет. Кроме того, по его словам, «среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений», о таких планах он не слышал.

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24 апреля сообщалось, что в России предложили ввести мультивизы для иностранцев после спада пандемии коронавируса. Предполагается, что такие меры могут быть приняты в рамках нефинансовой поддержки въездного туризма.

Тогда же в Ростуризме сообщили, что введенные из-за пандемии ограничения, в том числе временное закрытие границ и приостановка авиаперевозок, приводят к «колоссальным убыткам для экономики» как минимум в 300 миллиардов рублей за квартал.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 марта. Право пересекать границу имеют военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом, и экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.

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