Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой

Пассажирам рейсов Москва — Пекин с 8 мая разрешат лететь только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сказано в сообщении в официальном канале посольства Китая в России, передает ТАСС.

Справки пассажиров рейсов, которые выполняет авиакомпания Air China, обязало предоставлять управление гражданской авиации Китая. Тесты должны быть сделаны в шести учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, их перечень был опубликован посольством 30 апреля.

При этом тестирование должно быть пройдено не позднее, чем за 120 часов до посадки на рейс.

На фоне распространения коронавируса с 28 марта Китай запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам. Сейчас регулярное авиасообщение России и Китая прервано, однако Пекин вывозит своих граждан. Количество международных рейсов в страну максимально ограничено.

Всего в Китае выявили 82,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, 77,8 тысячи человек вылечились, а 4,6 тысячи скончались. Сейчас в стране осталось менее 500 зараженных. Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. За все время пандемии, в стране зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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