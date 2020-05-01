В Китае осталось менее 600 зараженных коронавирусом

В Китае осталось 599 граждан, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР в пятницу, 1 мая, передает ТАСС.

Этот показатель сократился за сутки на 3 процента. За сутки в стране COVID-19 выявили у 12 человек, из 6 — приехали из-за границы. Новых летальных исходов не фиксируется пятый день подряд.

29 марта Китай заявил об окончании распространения эпидемии в стране. К началу апреля большинство зараженных коронавирусом китайцев — 94 процента — полностью выздоровели. С декабря 2019-го от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4633 человека, зарегистрировано 82 874 случая заражения.

По данным на 1 мая, в мире более 3,25 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 233 тысяч скончались, более 1 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия. В России заразились 106 498 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!