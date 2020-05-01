Китай отказался приглашать ВОЗ к расследованию о коронавирусе

Китай отказался приглашать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) к расследованию об истоках коронавируса, сообщил телеканалу Sky News представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа.

«Мы знаем, что ведется определенное национальное расследование», — заявил он, указав, что на этом этапе эксперты организации не были приглашены. Однако ВОЗ продолжает делать запросы в государственный комитет по делам здравоохранения и к властям.

Он сообщил, что с учетом всех имеющихся данных ВОЗ убеждена в том, что вирус имеет животное происхождение, а не был создан человеком. В то же время Галеа указал, что эксперты организации не имеют доступа к лаборатории в Ухане.

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Представитель ВОЗ обратил внимание на то, что организация имеет недостаточно информации, не исключив, что Китай не предоставлял организации информации во всей полноте с самого начала вспышки. В качестве примера он рассказал о том, что с 3 по 16 января, когда в Ухане предположительно набирала обороты вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, китайские власти сообщили о 41 случае инфицирования.

В середине апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он ответил на публикацию телеканала Fox News о том, что первым пациентом с коронавирусом якобы стал некий сотрудник лаборатории в Ухане.

С начала пандемии в мире заразились более 3,2 миллиона человек, свыше 233 тысяч умерли, а более 986,5 тысячи вылечились.

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