Китай прокомментировал версию о создании коронавируса в лаборатории в Ухане

Версия о том, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории в Ухане, не имеет никаких научных оснований, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается так называемой утечки вируса и других предположений, то они лишены каких-либо научных доказательств», — прокомментировал дипломат.

Опровержение стало реакцией на сообщение американского телеканала Fox News, который ранее передал со ссылкой на ряд источников, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории уханьского Института вирусологии.

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Ранее 16 апреля сообщалось, что трое журналистов, собиравшихся «показать правду» об эпидемии, исчезли более двух месяцев назад и до сих пор не выходят на связь. Один из них делал материалы из Института вирусологии в Ухане.

В начале апреля директор приемного отделения Уханьской центральной больницы Ай Фэнь исчезла после публикации статьи, в которой она критиковала действия властей на ранних стадиях вспышки новой коронавирусной инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Общее число зараженных к 16 апреля превысило 2 миллиона человек, от причин, связанных с вызванной вирусом болезни COVID-19 скончались более 137 тысяч человек.

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