В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает DW со ссылкой на заявление китайского суда.

Помимо этого, уголовным преступлением будет считаться утаивание истории своих путешествий. Заболевший, а затем распространивший коронавирус человек будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности и приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

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Таким образом, комиссия по здравоохранению Китая запретила гражданам с симптомами вируса перемещаться по территории государства на автобусах, поездах и самолетах. Вернувшиеся после праздников из зоны очага эпидемии должны находиться дома или под наблюдением врачей две недели. Отказ от карантина будет караться наказанием.

По последним данным, на материковой части Китая от коронавируса COVID-19 скончались около 1,5 тысячи человек, более 66 тысяч инфицированы.

15 февраля в Европе зафиксировали первый случай смерти от коронавируса: турист из Китая скончался во Франции.

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