В Европе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Во Франции умер турист из Китая, у которого был выявлен коронавирус COVID-19. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Аньез Бузин.

По данным агентства, всего во Франции насчитывается 11 случаев инфицирования. Отмечается, что это первый зафиксированный случай смерти от коронавируса в Европе.

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Ранее в субботу в Министерстве науки и техники Китая назвали летучих мышей самым вероятным источником и разносчиком смертельного коронавируса. Начальник управления по научно-техническому развитию ведомства У Юаньбинь предположил, что именно эти животные переносят пневмонию, вызываемую указанным вирусом, если исключить его связь с домашней птицей и скотом.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса достигло 1526. Всего COVID-19 заражены более 67 тысяч человек; вылечились от болезни более 8,3 тысячи. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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