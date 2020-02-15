Раскрыты способы защиты от коронавируса в отелях во время путешествия

Туристам во время пребывания в отелях следует принимать меры личной защиты во избежание заражения коронавирусом. Соответствующие способы раскрыла представитель Всемирной организации здравоохранения Кармен Долея, пишет Express.

По ее словам, в первую очередь путешественникам в гостиничном номере стоит строго соблюдать гигиену. «Вы должны уделять внимание правильному мытью рук, использовать спиртосодержащие средства для этого и следить за тем, чтобы правила гигиены также соблюдались в отношении пищевых продуктов», — объяснила Долея.

Кроме того, отметила эксперт, не стоит касаться немытыми руками глаз, носа и рта. Вдобавок необходимо держаться подальше от других постояльцев, которые выглядят заболевшими. В целом, чтобы снизить риск заражения коронавирусом в ходе путешествия, следует придерживаться тех же требований безопасности, как и при любом другом типе респираторных инфекций.

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В то же время отмечается, что на данный момент нет никаких подтверждений тому, что болезнетворные бактерии в течение длительного времени способны выживать на внешних поверхностях. Эксперты считают, что коронавирусом можно заразиться непосредственно при тесном взаимодействии с инфицированными людьми.

30 января в Китае авиапассажиры показали необычные способы обезопасить себя от коронавируса. На снимках, в частности, запечатлены путешественники, которые с целью защиты надевали на голову «самодельные пластиковые шлемы», вырезанные из бутылок, а также полиэтиленовые пакеты поверх масок.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса достигло 1526. Всего COVID-19 заражено более 67 тысяч человек; вылечились от болезни более 8,3 тысячи. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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