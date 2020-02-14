Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

Россия с 14 февраля приостановила чартерное авиасообщение с Китаем из-за коронавируса Об этом сообщает РИА Новости.

При этом на китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется.

Министр транспорта Евгений Дитрих рассказывал, что Россия не рассматривает вариант полного закрытия авиасообщения с Китаем. При этом с 1 февраля были прекращены все регулярные перелеты в Китай, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний. Для пассажиров этих рейсов в московском аэропорту Шереметьево был выделен отдельный терминал.

Ранее 14 февраля стало известно, что в Китае более двух сотен россиян ждут возвращения на родину. Все они являются пассажирами авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии». Как сообщила Росавиация, им переоформят билеты на альтернативные рейсы или полностью возместят стоимость билетов. Россияне должны вылететь до 29 февраля.

13 февраля выяснилось, что россияне меньше других обеспокоены опасностью коронавируса. Лишь 42 процента опрошенных рассказали, что считают вспышку болезни угрозой, однако 91 процент уверены, что каждый вернувшийся из Китая человек должен пройти обязательный скрининг..

По данным на 13 февраля, число заболевших от китайского коронавируса 13 февраля приблизилось к 50 тысячам. Количество умерших составило 1310 человек. За сутки в провинции Хубэй было выявлено 14 840 новых случаев заболевания, в больницах находятся еще более 33 тысяч пациентов, выписаны 3441 человек.

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