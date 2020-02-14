В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. Такое мнение высказал советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини (Ira Longini), передает Bloomberg.

Эксперт отслеживал динамику распространения инфекции в Китае. Он пришел к выводу, что вирус вырвался за пределы КНР, прежде чем власти ввели карантин, лишь замедливший его распространение.

По подсчетам Лонджини, COVID-19 может передаваться от каждого больного двум-трем здоровым людям. Вдобавок к этому, отсутствие экспресс-тестов также способствует его расширению. «Изоляция и карантин не смогут остановить вирус», — заявил он.