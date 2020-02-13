Раскрыта реальная опасность загрязненных коронавирусом предметов

Специалисты Университетской больницы Грайфсвальд раскрыли потенциальный срок выживания коронавируса 2019-nCov на различных поверхностях, прикосновение к которым может привести к инфицированию. Согласно выводам ученых, вирус может сохранять свои патогенные свойства и представлять реальную опасность, находясь на предметах более недели. Об этом сообщает издание Science Alert.

В настоящее время точно неизвестно, может ли человек заразиться коронавирусом, прикоснувшись к загрязненным поверхностям, а затем к глазам, носу и рту. Однако исследователи оценили потенциальную выживаемость вируса, проанализировав 22 научные работы о свойствах других патогенов. Оказалось, что коронавирусы, способные заражать человека, могут выживать от четырех до пяти дней на различных материалах, таких как алюминий, дерево, бумага, пластик и стекло. Верхним пределом является срок в девять дней.

Некоторые из коронавирусов, которые могут инфицировать только животных, могут выживать даже более 28 дней. Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок активности инфекционного агента вне организма-хозяина.

Чтобы уменьшить распространение коронавирусов, авторы нового исследования предлагают больницам тщательно дезинфицировать поверхности различными растворами, приготовленными из гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола. Ученые полагают, что полученные ими результаты помогут разработать меры первичной профилактики COVID-19 — заболевания, возбудителем которого является 2019-nCov.

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