Мужчины оказались более подвержены коронавирусу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование и экспертные мнения.

Национальная комиссия здравоохранения Китая проанализировала половозрастной состав первых умерших в больницах Китая и выяснила, что две трети умерших от коронавируса — мужчины. Российские специалисты связали эту гипотезу с тем, что мужчины чаще курят, поэтому в их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию. Еще одна версия — генетическая предрасположенность мужчин к более тяжелому течению болезни.

Заведующий инфекционным отделением университетской клиники Hi-Clinic РУДН Данила Коннов заявил, что китайские мужчины проявляют большую социальную активность, поэтому чаще заражаются. По его словам, в Китае мужчины чаще общаются и жмут друг другу руки. Также он предположил, что на статистике могло отразиться то, что женщины реже обращались за медицинской помощью.

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Заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института РУДН Галина Кожевникова напомнила о других вирусных инфекциях, жертвами которых чаще становятся мужчины. Например, саркома Капоши. Однако в случае с новым типом коронавируса гипотеза требует серьезного научного обоснования, добавила она.

Ранее Минздрав России сообщил, что наибольшую опасность данный штамм вируса представляет для мужчин в возрасте от 35 до 50 лет, независимо от расы и социального положения — именно они составляют абсолютное большинство среди погибших и большинство заболевших. Дети же и беременные женщины практически не заражаются.

Число заболевших от китайского коронавируса 13 февраля приблизилось к 50 тысячам. Количество умерших составило 1310 человек. За сутки в провинции Хубэй было выявлено 14 840 новых случаев заболевания, в больницах находятся еще более 33 тысяч пациентов, выписаны 3441 человек.

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