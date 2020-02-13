Зафиксирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса в Японии. Это вторая смерть от COVID-2019 за пределами Китая. Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като, передает издание The Japan Times.

Он рассказал, что погибшей от коронавируса женщине было около 80 лет. По словам Като, она не имела никакого отношения к провинции Хубэй, с которой началось распространение смертельной болезни.

Отмечается, что женщина легла в японскую больницу с пневмонией еще 1 февраля. Ее состояние резко ухудшилось 12 февраля, на следующий день японка умерла. Власти страны расследуют обстоятельства ее смерти.

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The Japanese Times добавляют, что женщина была на лайнере Diamond Princess, который стоит на якоре у берегов Японии. Ранее власти страны приняли решение снять с борта пожилых пассажиров, остальные останутся на лайнере до истечения срока карантина.

5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

Первый случай смерти от вируса за пределами Китая произошел на Филиппинах. Погибшему мужчине было 44 года.

По последним данным, всего вирусом COVID-2019 заражено больше 60 тысяч человек, число умерших превысило 1370. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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