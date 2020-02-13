Число инфицированных на лайнере в Японии превысило 200

Число инфицированных коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии возросло на 44 и достигло 218. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.

Власти приняли решение снять с борта пожилых пассажиров, остальные останутся на лайнере до истечения срока карантина. Предварительно, карантин истекает 19 февраля, однако его могут продлить. По словам Като, среди заразившихся — 43 пассажира и один член экипажа.

12 февраля число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.

5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на лайнере находятся около 3,7 тысячи пассажиров из более чем 50 стран. Все они останутся в своих каютах на 14-дневный карантин. Россиян среди заболевших нет.

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