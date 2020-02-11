Застрявшим на зараженном лайнере пассажирам предложили бесплатное порно

Сайт CamSoda решил бесплатно открыть доступ к видеочатам с порно пассажирам, застрявшим на зараженном китайским коронавирусом круизном лайнере. Об этом сообщает Fox News.

Вебкамеры предложили всем находящимся на борту изолированного в Японии судна Diamond Princess. По словам заместителя руководителя сайта Дэрена Паркера (Daryn Parker), эту акцию устроили «в попытке отвлечь пассажиров и членов экипажа от коронавируса и помочь справиться со скукой».

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Чтобы получить доступ, пассажирам необходимо выслать сотрудникам CamSoda туристические документы по электронной почте. Однако руководство перевозчика еще не дало ответа на предложение компании.

5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на лайнере находятся около 3,7 тысячи пассажиров из более чем 50 стран. Все они останутся в своих каютах на 14-дневный карантин. Россиян среди заболевших нет.

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