Россияне убереглись от заражения китайским вирусом на лайнере в Японии

Среди заразившихся коронавирусом 2019-ncov пассажиров круизного лайнера Diamond Princess нет россиян. Об этом сообщили в японском Минздраве, передает РИА Новости.

Опасный вирус был выявлен у двух американцев и одного гражданина Китая, еще 61 пациент — японцы.

Материалы по теме «Я здесь, и мне отсюда не уехать» Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом

На карантине, среди около 3700 человек, остаются 24 россиянина. Накануне стилист Аркадий Булгатов, оказавшийся в числе пассажиров, раскрыл суровые условия содержания на зараженном коронавирусом судне. Главной проблемой на борту он назвал ситуацию с алкогольными напитками, цены на которые слишком завышены.

5 февраля сообщалось, что Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились заболевшие люди с характерными для коронавируса симптомами. Предположительно, разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

Вспышка коронавируса 2019-ncov впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!