Оказавшаяся на зараженном лайнере россиянка рассказала о ситуации на борту

Оказавшаяся на зараженном коронавирусом лайнере Diamond Princess россиянка рассказала о ситуации на борту в передаче «60 минут» на «России 1». Отрывок телефонного интервью опубликовала ведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Женщина по имени Лариса из Владивостока рассказала, что все пассажиры из России чувствуют себя хорошо и общаются между собой. Она охарактеризовала обстановку на борту спокойной и подтвердила, что заразившихся коронавирусом россиян на лайнере нет. По ее словам, всех заразившихся граждан других государств уже эвакуировали с судна.

Оставшихся на лайнере пассажиров хорошо кормят, дают воду, лекарства и защитные маски, отметила женщина. Однако людям запрещают подходить друг к другу ближе, чем на метр, во время прогулок по палубе. Также, по ее словам, есть возможность общаться с близкими, на борту хороший интернет.

В пятницу, 7 февраля, стало известно, что на изолированном круизном лайнере Diamond Princess в Японии количество зараженных коронавирусом возросло до 61.

5 февраля сообщалось, что Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились заболевшие люди с характерными для коронавируса симптомами. 6 февраля количество инфицированных увеличилось до 20 человек. Предположительно, разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

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