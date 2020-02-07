На изолированном круизном лайнере возросло количество зараженных коронавирусом

На изолированном круизном лайнере Diamond Princess в Японии количество зараженных коронавирусом возросло до 61. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, благосостояния и труда Японии.

По предварительной информации, граждан России среди зараженных нет. По данным на пятницу, 7 февраля, коронавирус обнаружен у граждан Японии, США, Австралии, Канады и Аргентины.

Всего, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на лайнере находятся около 3700 пассажиров из более чем 50 стран. Все они останутся в своих каютах на 14-дневный карантин. По информации посольства России в Японии, на лайнере находятся 24 гражданина России.

5 февраля сообщалось, что Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились заболевшие люди с характерными для коронавируса симптомами. 6 февраля количество инфицированных увеличилось до 20 человек. Предположительно, разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

7 февраля в провинции Хубэй от коронавируса скончались еще 69 человек, общее количество умерших достигло отметки в 618 человек. При этом выздоровели — 817.

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