Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере увеличилось

Врачи обнаружили 20 зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По информации посольства России в Японии, на лайнере находятся 24 гражданина России. Среди них зараженных нет, сообщает дипведомство на своей странице в Facebook. Отмечается, что посольством во взаимодействии с местными властями принимаются все возможные меры по оказанию содействия россиянам.

Всего, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на лайнере находятся около 3700 пассажиров более чем из 50 стран. Все они останутся в своих каютах на 14-дневный карантин.

Ранее сообщалось, что Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились заболевшие люди с характерными для коронавируса симптомами. Позднее диагноз подтвердился у десяти пассажиров. Предположительно, разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

По данным на 6 февраля, в Китае от коронавируса 2019-nCoV умерли 563 человека, заразились более 28 тысяч человек, а полностью излечились 1153 пациента. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания зафиксированы более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.

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