На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

На круизном лайнере Diamond Princess, где был выявлен коронавирус, находятся двое граждан России. Об этом агентству ТАСС сообщили в российском посольстве в Токио.

Дипломаты заявили, что пытаются выяснить состояние соотечественников, и готовы оказать им всевозможное содействие.

Всего, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на лайнере находятся около 3700 пассажиров из более чем 50 стран. Все они останутся в своих каютах на 14-дневный карантин.

Ранее сообщалось, что Diamond Princess встал на якорь берегов Японии после того, как на его борту обнаружились заболевшие люди с характерными для коронавируса симптомами. Позднее диагноз подтвердился у десяти пассажиров. Предположительно, разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

Заболевших переправляли с лайнера на сушу с помощью корабля береговой охраны, и доставляли в больницы префектуры Канагава на специально оборудованных машинах скорой помощи.

По данным на ночь 5 февраля, количество заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи, умер 491 человек. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР случаи заболевания зафиксированы в более чем 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.

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