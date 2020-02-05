Россиян отказались защищать от смертельного вируса на работе

Большинство работодателей (77 процентов) отказались принимать какие-либо меры по защите своих сотрудников от смертельного китайского коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Россиян пытаются защитить лишь 6 процентов работодателей. При этом они ограничиваются лишь разъяснительными беседами о вирусе и закупкой медицинских масок. По данным Superjob, многие работодатели также заявили о готовности перевести сотрудников на удаленную работу в случае дальнейшего распространения заболевания.

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Опрос проводился с 31 января по 3 февраля 2020 года среди 500 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб из 145 населенных пунктов во всех федеральных округах России.

Согласно данным другого исследования, каждый второй россиянин согласился сделать прививку от коронавируса, как только будет разработана вакцина. При этом неделю назад, 28 января, о таком желании заявляли 46 процентов опрошенных Superjob.

По последним данным, смертельным коронавирусом по всему миру заразились более 20 тысяч человек, более 400 из них погибли. Большинство инфицированных находятся в Китае, первый случай заражения отмечен в городе Ухань. Кроме КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России.

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