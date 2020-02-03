Россиянам объяснили правила ношения масок для защиты от вирусов

Любые маски, как марлевые, так и купленные в аптеке, рассчитаны на два часа. Об этом сообщила главврач московской клинической больницы №64 Ольга Шарапова, передает «Вечерняя Москва».

Шарапова пояснила, что на внутренней стороне маски не должно быть влажности, а ее складки необходимо разгладить. Кроме того, маска должна покрывать нос, рот и подбородок.

Она добавила, что маски не могут защитить от вирусов на 100 процентов, но могут помочь не заболеть.

Ранее стало известно, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырех тысяч человек, имевших контакты с пациентами с подозрением на коронавирус. При этом риски распространения коронавируса на территории России сохраняются, в связи с этим принимаются адекватные меры.

По состоянию на 3 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае более чем у 17 тысяч человек. Погибли 362 человека. За пределами Китая выявлено более 100 заразившихся. Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



