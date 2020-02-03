В России назвали число контактировавших с потенциальными носителями коронавируса

Под медицинским наблюдением в России остаются более четырех тысяч человек, имевших контакты с пациентами с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в понедельник, 3 февраля.

Она также сообщила, что новый китайский вирус не был выявлен у людей, контактировавших с заразившимися гражданами Китая, которые в настоящий момент проходят лечение в больницах Забайкалья и Тюмени. По ее словам, пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Попова отметила, что риски распространения коронавируса на территории России сохраняются, в связи с этим принимаются адекватные меры.

Ранее из-за развития заболевания россиян призвали меньше времени проводить в местах массового скопления людей.

По состоянию на 3 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае более чем у 17 тысяч человек. Погибли 362 человека. За пределами Китая выявлено более 100 заразившихся. Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года.

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