У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Об этом сообщает NHK.

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Всего врачи выявили 31 подозрительного пациента. Все заболевшие были доставлены в больницы префектуры Канагава. Для их переправки на сушу был задействован корабль береговой охраны.

3700 пассажиров и все члены экипажа находятся на лайнере на двухнедельном карантине. Им велено оставаться в каютах, пищу им будут приносить через систему обслуживания номеров.

Предположительно, разносчиком вируса стал 80-летний пассажир, живущий в Гонконге.

По данным на ночь 5 февраля, количество заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи, умер 491 человек. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР случаи заболевания зафиксированы в более чем 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.

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