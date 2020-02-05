Застрявший на зараженном коронавирусом лайнере россиянин описал происходящее

Российский турист, застрявший на круизном лайнере Diamond Princess, где был выявлен коронавирус, описал происходящее на борту. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам жителя Казани Олега Щербакова, на ближайшие две недели на судне объявлен карантин, и путешественникам не разрешают выходить из кают — у всех лестниц и аварийных выходов дежурят охранники и карантинные службы. Все бары и рестораны закрыты, еда готовится под строгим контролем, пассажирам ее приносят прямо в каюты.

Кроме того, время от времени туристов осматривают врачи, они просят немедленно обращаться в медслужбу в случае каких-либо жалоб. «Масок нам не дали, и в Китае, и в Японии с ними проблема. У нас с собой две маски — одну даем детям, другую себе», — добавил Щербаков.

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Собеседник издания также рассказал, что зараженный коронавирусом пассажир, который якобы побывал в эпицентре распространения инфекции — китайском Ухане, сел на борт во время остановки в Токио еще в конце января, и диагноз ему был поставлен спустя пять дней. Однако экипаж объявил об этом только в понедельник, 3 февраля, и провел массовый медосмотр, по результатам которого сообщил о десяти зараженных.

Ранее стало известно, что на на круизном лайнере Diamond Princess находятся двое граждан России. Дипломаты заявили, что пытаются выяснить состояние соотечественников и готовы оказать им всевозможное содействие. Всего, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на лайнере находятся около 3700 пассажиров более чем из 50 стран.

По данным на ночь 5 февраля, количество заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи, умер 491 человек. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания зафиксированы более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.

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