Эвакуированные из Китая россияне попросили врачей привезти им пива

Помещенные в карантин под Тюменью россияне, которых эвакуировали из зараженного коронавирусом Китая, попросили врачей привезти им пива. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Эвакуированные заявили, что в китайском карантине был разрешен алкоголь, тогда как в России приходится соблюдать «жесткий режим».

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Накануне стилист Аркадий Булгатов, оказавшийся в числе пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, раскрыл суровые условия содержания на зараженном коронавирусом судне, которое в настоящее время стоит на карантине в Японии. Главной проблемой на борту Булгатов назвал ситуацию с алкогольными напитками, цены на которые слишком завышены.

Ранее сообщалось, что эвакуированные из Китая россияне довольны условиями жизни в санатории и делятся впечатлениями в социальных сетях. Сотрудники учреждения предоставили им книги, шахматы на магнитах и чай.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию. Число заболевших пневмонией, в Китае превысило 31 тысячу, 566 человек погибли, 1382 пациента удалось вылечить.

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