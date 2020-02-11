Десятки пассажиров одновременно заразились вирусом на круизном лайнере

Десятки пассажиров британского круизного лайнера заболели во время путешествия. Об этом пишет Daily Mail.

Судно под названием Spirit of Discovery направлялось в Саутгемптон, Англия, после круиза у берегов Италии и Испании. Недалеко от Гибралтара экипаж сообщил о 89 пассажирах, которые одновременно пожаловались на сильную тошноту, рвоту и диарею.

Несмотря на недомогания пассажиров, власти Гибралтара не дали лайнеру разрешения на остановку, и он продолжил путь к Саутгемптону, куда должен прибыть в среду, 12 февраля.

На борту Spirit of Discovery находятся 868 отдыхающих и 513 членов экипажа.

Медики предполагают, что пассажиры заразились желудочно-кишечным норовирусом, который обычно проходит через 24-48 часов. Они подчеркивают, что симптомы заболевания отличаются от первых признаков китайского коронавируса.

5 февраля сообщалось, что лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились заболевшие люди с характерными для коронавируса симптомами. В результате инфицированными оказались 130 человек. Карантин изначально был запланирован до 19 февраля, однако теперь его могут продлить.

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