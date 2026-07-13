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18:11, 13 июля 2026Культура

Названа вероятная причина смерти народного артиста России Юрия Смирнова

ТАСС: Причиной смерти народного артиста России Юрия Смирнова мог стать инсульт
Ольга Коровина

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Причиной смерти народного артиста России Юрия Смирнова мог стать инсульт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на семью актера.

По данным источника, судебно-медицинская экспертиза еще не завершена, однако у артиста уже был инсульт, из-за чего он попал в реанимацию. «Сейчас главное подозрение также падает на инсульт», — отметил собеседник агентства.

Смирнов будет похоронен 16 июля на Троекуровском кладбище. Церемония прощания пройдет в Театре на Таганке.

О смерти Юрия Смирнова стало известно 11 июля, ему было 87 лет. Народный артист России стоял у истоков Театра на Таганке, до последних дней выходил на сцену и участвовал в жизни учреждения культуры. Всесоюзную известность актер приобрел после роли Гаврилы в фильме «Бумбараш». Также среди прочего он сыграл в фильмах «Деревенский детектив», «Старики-разбойники», «На углу, у Патриарших».

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