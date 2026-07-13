Названа вероятная причина смерти народного артиста России Юрия Смирнова

ТАСС: Причиной смерти народного артиста России Юрия Смирнова мог стать инсульт

Причиной смерти народного артиста России Юрия Смирнова мог стать инсульт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на семью актера.

По данным источника, судебно-медицинская экспертиза еще не завершена, однако у артиста уже был инсульт, из-за чего он попал в реанимацию. «Сейчас главное подозрение также падает на инсульт», — отметил собеседник агентства.

Смирнов будет похоронен 16 июля на Троекуровском кладбище. Церемония прощания пройдет в Театре на Таганке.

О смерти Юрия Смирнова стало известно 11 июля, ему было 87 лет. Народный артист России стоял у истоков Театра на Таганке, до последних дней выходил на сцену и участвовал в жизни учреждения культуры. Всесоюзную известность актер приобрел после роли Гаврилы в фильме «Бумбараш». Также среди прочего он сыграл в фильмах «Деревенский детектив», «Старики-разбойники», «На углу, у Патриарших».