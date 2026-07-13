Названы мотивы перестановок в правительстве Украины

Политолог Безпалько: Зеленский намерен поставить лояльного премьера на фоне скандалов

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поставить лояльного человека на пост премьер-министра страны на фоне скандалов и негативных информационных поводов для Киева. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» озвучил политолог Богдан Безпалько.

«Это попытка Зеленского расставить на ключевые государственные места полностью лояльных ему по той или иной причине людей: в силу личных связей, в силу коррупционных каких-то схем, либо каких-то других иных причин, но лично ему очень лояльных», — подчеркнул политолог.

Безпалько отметил, что действия Зеленского обусловлены целым комплексом причин, в частности, коррупционными скандалами с участием бизнес-партнера политика Тимура Миндича, а также бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По его мнению, на принимаемые в Киеве решения также могут влиять заявления европейских лидеров о перспективах продолжения помощи.

Эксперт также добавил, что замена посла Украины в США Ольги Стефанишиной из-за скандала с покупкой недвижимости в Киеве на Свириденко могла произойти только в силу кулуарных договоренностей внутри правящей элиты. По его мнению, должность посла в Вашингтоне станет «синекурой» для уходящего премьера.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк описал последствия отставки правительства для страны. По его мнению, отставка кабинета министров отсрочит голосование в парламенте за требуемые западными странами законопроекты.