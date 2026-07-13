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13:56, 13 июля 2026Бывший СССР

На Украине описали последствия отставки кабмина

Железняк: Отставка кабмина Украине отсрочит принятие требуемых западными странами законов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отставка кабинета министров Украины отсрочит голосование в Раде за требуемые западными странами законопроекты. Об этом рассказал депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Кстати, напомню, что когда правительство уходит в отставку, то отзываются все законопроекты, которые не были приняты в первом чтении. Они получат статус отозваны», — написал Железняк.

По его словам, голосование будет отложено за законопроекты по налогообложению посылок, о единой европейской зоны платежей и о принятии антикоррупционной стратегии.

Ранее стало известно, что решение о смене премьер-министра Украины связано с подготовкой к будущей зиме, которая, по прогнозам, будет тяжелее предыдущей из-за ожидаемых ударов России по энергетике.

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