На Украине описали последствия отставки кабмина

Железняк: Отставка кабмина Украине отсрочит принятие требуемых западными странами законов

Отставка кабинета министров Украины отсрочит голосование в Раде за требуемые западными странами законопроекты. Об этом рассказал депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Кстати, напомню, что когда правительство уходит в отставку, то отзываются все законопроекты, которые не были приняты в первом чтении. Они получат статус отозваны», — написал Железняк.

По его словам, голосование будет отложено за законопроекты по налогообложению посылок, о единой европейской зоны платежей и о принятии антикоррупционной стратегии.

Ранее стало известно, что решение о смене премьер-министра Украины связано с подготовкой к будущей зиме, которая, по прогнозам, будет тяжелее предыдущей из-за ожидаемых ударов России по энергетике.