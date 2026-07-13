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18:11, 13 июля 2026Наука и техника

Путину показали последние разработки «Кулибин-клуба» для бойцов в зоне СВО

Командир «Восьмерки» Трифонов показал Путину макет комплекса «Панцирь-С»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

В ходе форума Общероссийского народного фронта «Все для Победы!» президент России Владимир Путин ознакомился с последними разработками «Кулибин-клуба» для российских бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

На выставке главе государства продемонстрировали перехватчики дронов различных классов, а также автомобиль, на который можно установить антидроновые сети. Кроме того, командир отряда «Восьмерка» БАРСа «Крым» Дмитрий Трифонов презентовал президенту макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Этот комплекс используется для создания ложных позиций средств противовоздушной обороны и применяется в связке с имитатором радиолокационной цели. Разработчики заметили, что простая сборка конструкции позволяет быстрее доставлять и устанавливать комплекс на выбранном месте.

«После визуального обнаружения того или иного макета он (противник — прим. «Ленты.ру») постоянно с помощью радиотехнических средств пытается запеленговать частоты, на которых должен работать тот же "Панцирь". Поэтому было принято решение, что в каждом макете "Панциря" и в каждой РЛС (радиолокационная станция — прим. "Ленты.ру") есть генератор излучения помех на тех частотах, на которых должна работать эта станция либо "Панцирь"», — рассказал о деталях разработки Трифонов.

Также Путин посетил несколько других разделов выставки, посвященных подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов, гуманитарной миссии Народного фронта в освобожденных населенных пунктах, а также разработке системы доставки еды и лекарства в реторт-пакетах с помощью дронов.

Ранее Путин пообещал зеркальные и более мощные ответы на удары по России. Об этом он заявил после презентации комплекса «Панцирь-С».

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