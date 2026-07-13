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18:18, 13 июля 2026Моя страна

Один российский регион превратился в визуальный тренд среди топовых блогеров

АТОР: Северная Осетия превратилась в визуальный тренд среди топовых блогеров и фотографов
Алина Черненко

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В 2026 году Северная Осетия превратилась в визуальный тренд среди топовых блогеров, фотографов и медиа-персон. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов отрасли, этот российский регион давно вышел из категории «экзотики» и оказался в топе круглогодичных направлений. Туристов в нем привлекают уникальная природа, ущелья, ледники и древняя архитектура. Путешественникам предлагаются разные форматы: от классических туров только по Северной Осетии до комбинированных маршрутов, включающих также Ингушетию, Чечню и другие кавказские республики.

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В АТОР отметили, что недельная поездка в этот регион обойдется примерно в 80 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле. Такой вариант тура есть у туроператора ПАКС.

Перелет из Москвы на самолете занимает около 3-3,5 часа и стоит в июле от 21,7 тысячи рублей с человека (в обе стороны, без багажа). На поезде придется добираться чуть больше суток. Плацкарт обойдется от 6,5 тысячи рублей, а купе — в 13 тысяч рублей с человека в одну сторону.

Ранее стало известно, что российская телеведущая Ида Галич и бизнесмен Олег Ледвич сыграли свадьбу в Северной Осетии, где невеста провела свое детство. Торжество обошлось в 50 миллионов рублей.

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