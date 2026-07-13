Звезда «Мастера и Маргариты» назвал проблему в экранизациях сказок

Звезда «Мастера и Маргариты» Александр Галибин раскритиковал новые экранизации сказок

Актер Александр Галибин, сыгравший Мастера в «Мастере и Маргарите» Владимира Бортко, высказался о современных экранизациях сказок. Об этом он сообщил в интервью aif.ru.

По мнению Галибина, новые фильмы не вызывают чувства из-за осовременивания и визуального образа в угоду коммерции. Артист назвал советские сказки более глубокими и мудрыми.

«Сказки моего детства – "Морозко", "Огонь, вода и… медные трубы", что снимал Александр Роу. Это было интересно, глубоко, без всякой графики, герои вызывали сочувствие и сострадание», — заявил актер.

Ранее режиссер «Усатого няня» раскритиковал современные сказки. На международном кинофестивале «Литература и кино» постановщик, который выступает президентом смотра, раскритиковал новые прочтения классических сюжетов.