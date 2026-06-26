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22:36, 26 июня 2026Культура

Режиссер «Усатого няня» раскритиковал современные сказки

Режиссер «Усатого няня» Грамматиков заявил, что нельзя осовременивать русские сказки
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Режиссер Владимир Грамматиков, известный по фильму «Усатый нянь», высказался о современных экранизациях известных сказок. Его слова передает aif.ru.

На международном кинофестивале «Литература и кино» постановщик, который выступает президентом смотра, раскритиковал новые прочтения классических сюжетов.

«Нельзя осовременивать русские народные сказки. Нельзя Кощея делать банкиром, теряется весь смысл сказки. Весь смысл в том, чтобы в сказке найти актуальное сегодня», — заявил Грамматиков.

Также он отметил, что многие режиссеры ошибочно думают, что спецэффекты важнее, чем сюжет. «Достаточно добавить CG, и вроде бы сказка современно звучит, но они теряют смысл. Сказка — ложь, да в ней намек», — добавил он.

Ранее известный советский и российский режиссер Владимир Грамматиков заявил, что транспортная система в Москве превосходит нью-йоркскую, лондонскую и берлинскую.

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