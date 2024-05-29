Известный советский режиссер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Режиссер Владимир Грамматиков заявил, что метро в Москве лучше, чем в Нью-Йорке

Известный советский и российский режиссер Владимир Грамматиков заявил, что транспортная система в Москве превосходит нью-йоркскую, лондонскую и берлинскую. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Грамматиков ответил на вопрос о том, какие преимущества у Москвы перед зарубежными мегаполисами. «Конечно, у нас метро лучше, безусловно. Я бы даже сказал, теперь не метро, а вообще транспортная система, которая сейчас в городе потрясающая. И пересадочные узлы — как это комфортно, как это чисто», — считает он.

По словам режиссера, транспортная система в российской столице находится на одном уровне, а в некоторых моментах даже опережает ту, которая есть в Японии. «И главное, что дело не в количестве станций, хотя это очень важно, а в возможности перспективного роста: раз коммуникация строится, то понятна логистика, как коммуницирует автобус с пересадочным узлом, с метро, вот это — браво, просто браво», — заключил Грамматиков.

Ранее в мае блогер и дизайнер Артемий Лебедев отметил, что Москва безопаснее Нью-Йорка.

