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09:10, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Блогер Лебедев заявил, что Москва безопаснее, чем Нью-Йорк

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что Москва безопаснее, чем Нью-Йорк. Это преимущество российской столицы перед американским городом он назвал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал новость о том, что водитель «Газели» подобрал выпавший у мотоциклиста кошелек и был найден по камерам, установленным на дороге. «Удивительно, что есть еще люди, которые не знают, что в Москве каждый квадратный сантиметр просматривается камерами, и можно найти по *** [лицу] абсолютно любого человека. У нас тут не Нью-Йорк, где все мутно, *** [ничего] не поймешь, и вообще преступников потом ищут годами», — высказался дизайнер.

Блогер также подчеркнул, что запись на камеры наблюдения в Москве ведется в высоком разрешении, тогда как в Нью-Йорке это не позволяет делать качество оборудования. Поэтому, по мнению Лебедева, в российской столице нет смысла совершать преступления, так как виновник в любом случае будет найден.

Ранее Лебедев рассказал, как не стать никчемным. Он посоветовал молодежи осваивать профессии, заниматься саморазвитием и получать новые знания и умения.

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      Мария Большакова
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