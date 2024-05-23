Артемий Лебедев назвал способ не стать никчемным

Блогер Лебедев заявил, что молодым людям нужно осваивать профессии

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что молодым людям нужно заниматься саморазвитием и осваивать профессии, чтобы стать успешными. Об этом он высказался в видео, доступном в группе «Ответошная» во «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что в молодости людям необходимо получать новые знания и навыки, осваивать профессию, которая будет приносить деньги. Кроме того блогер заявил о важности саморазвития. «Если вы хотите, чтобы у вас была профессия, если вы хотите получать больше денег (...), для этого нужно обязательно инвестировать в себя», — заявил Лебедев. Также он посоветовал изучать иностранные языки, в частности, английский.

В противном случае, подчеркнул дизайнер, человек может остаться ни с чем. «Ты, который *** [ничего] не умел, в свои 25 вдруг обнаружишь свою абсолютно полную никчемность, ненужность», — предостерег блогер.

Ранее Лебедев раскритиковал популярное американское СМИ. Он назвал газету The New York Times страшной помойкой, уточнив, что качество публикуемых в ней материалов упало.