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14:38, 23 мая 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал способ не стать никчемным

Блогер Лебедев заявил, что молодым людям нужно осваивать профессии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что молодым людям нужно заниматься саморазвитием и осваивать профессии, чтобы стать успешными. Об этом он высказался в видео, доступном в группе «Ответошная» во «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что в молодости людям необходимо получать новые знания и навыки, осваивать профессию, которая будет приносить деньги. Кроме того блогер заявил о важности саморазвития. «Если вы хотите, чтобы у вас была профессия, если вы хотите получать больше денег (...), для этого нужно обязательно инвестировать в себя», — заявил Лебедев. Также он посоветовал изучать иностранные языки, в частности, английский.

В противном случае, подчеркнул дизайнер, человек может остаться ни с чем. «Ты, который *** [ничего] не умел, в свои 25 вдруг обнаружишь свою абсолютно полную никчемность, ненужность», — предостерег блогер.

Ранее Лебедев раскритиковал популярное американское СМИ. Он назвал газету The New York Times страшной помойкой, уточнив, что качество публикуемых в ней материалов упало.

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      Мария Большакова
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