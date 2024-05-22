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19:34, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал страшной помойкой популярное американское СМИ

Лебедев назвал газету The New York Times страшной помойкой

Кадр: Артемий Лебедев / «ВКонтакте»

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал помойкой американскую газету The New York Times. О популярном СМИ он высказался в своем обзоре новостей, видео доступно во «ВКонтакте».

«The New York Times (...) в последнее время превратился просто в страшную помойку, пишут очень *** [плохо]», — заявил блогер.

Вместе с тем Лебедев похвалил опубликованный в журнале The New York Times Magazine материал под названием «Безнаказанные: Как экстремисты захватили Израиль». По его словам, в статье рассказывается о преступлениях израильских переселенцев против палестинцев. «Я реально не поверил, что это возможно, что на самом деле я при жизни прочитаю такие слова в The New York Times», — признался дизайнер.

Ранее Лебедев назвал журналистов никчемными людьми. Он раскритиковал представителей этой профессии за допускаемые ими ошибки в материалах. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев не согласился с дизайнером и счел его высказывания самопиаром.

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      Маргарита Щигарева
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